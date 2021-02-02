В Минпромторге объяснили, почему россиян не будут поддерживать продуктами

https://static.news.ru/photo/cb0a1d1c-655d-11eb-ac7e-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Минпромторг в рамках исполнения поручения дорожной карты по реализации доктрины продовольственной безопасности России направил в правительство доклад по мерам поддержки нуждающихся людей в части обеспечения продуктами здорового питания. Они были разработаны ведомством ещё в 2016 году и актуализированы в конце прошлого года, сообщили NEWS.ru в Минпромторге.

Отмечается, что в настоящее время такие способы поддержки не обсуждаются.

С учётом того, что в настоящее время в работе правительства при реализации мер поддержки нуждающихся граждан в качестве приоритетных определены мероприятия долгосрочного характера, направленные на комплексную поддержку семей и повышение их уровня благополучия (социальный контракт, переобучение, содействие в трудоустройстве), данная мера не является сейчас актуальной и не обсуждается в правительстве, — пояснили в пресс-службе.

Как добавили в министерстве, Минпромторг реализует программы поддержки потребительского спроса на отечественную продукцию в ряде отраслей промышленности, в том числе в автомобилестроении, сельхозмашиностроении, станкостроении.

Ранее СМИ сообщали о том, что государство якобы рассматривает возможность поддержать нуждающихся россиян продуктами. С таким предложением выступили в российском Минпромторге. В докладе, направленном в правительство, говорится о мерах, ориентированных на приоритетную поддержку наиболее незащищённых слоёв населения.