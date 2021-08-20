В Минобрнауки назвали самые востребованные в пандемию специальности

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В России на фоне пандемии коронавируса вырос спрос на медицинские, инженерные и пезагогические специальности. Об этом в интервью «Известиям» рассказал министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков.

По словам Фалькова, в настоящее время среди абитуриентов наиболее популярны IT, здравоохранение, медицина, педагогика, инженерные специальности.

Но вообще, никаких перекосов сегодня и диспропорций в системе подготовки не наблюдается кардинальных, — уточнил министр.

Также не наблюдается и тотальной моды на какую-то одну специальность или направление. Хотя юристы и экономисты до сих пор пользуются популярностью.

Но, в общем-то, за последние годы государство приложило много усилий и проделало большую работу — сегодня спрос, в общем, сбалансирован, — отметил Фальков.

Ранее стало известно, какие профессии востребованы после 9-го класса и где на них обучиться.