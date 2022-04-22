В Минобороны сообщили о целях второго этапа спецоперации на Украине
И. о. комвойсками ЦВО Миннекаев: цели России на втором этапе операции — контроль Донбасса
Никита Чайка
Никита Чайка
11:32, 22 апреля 2022
Тяжёлая огнемётная система «Солнцепёк»Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Вооружённые силы России в рамках второго этапа спецоперации должны установить полный контроль над Донбассом и югом Украины, заявил заместитель командующего войсками Центрального военного округа (ЦВО) Рустам Миннекаев, сообщает ТАСС. Он подчеркнул, что контролируя Донбасс, появляется возможность создать сухопутный коридор на территорию Крыма и оказать воздействие на важнейшие объекты ВСУ.
С начала второй фазы спецоперации, она сейчас уже началась, буквально два дня назад, одной из задач российской армии является установление полного контроля над Донбассом и Южной Украиной, — заявил он.
Ранее официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков заявил, что ночью были нанесены удары по трём украинским военным объектам, включая ЗРК С-300 близ населённого пункта Новосёлка, также была уничтожена бронетехника и места сосредоточения личного состава ВСУ. Также, по словам генерала, оперативно-тактической авиацией ВКС России поражены 58 военных объектов Украины, в том числе пункты управления, топливные хранилища, а также места базирования живой силы и военной техники.