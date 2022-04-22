В Минобороны сообщили о целях второго этапа спецоперации на Украине

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Россия открыта для честного и взаимоуважительного диалога с США, заявил замдиректора департамента Северной Америки МИД России Сергей Кошелёв, сообщает РИА Новости. Он подчеркнул, что нынешняя ситуация на Украине стала результатом отказа США и НАТО от требований российской стороны «предоставить юридически обязывающие гарантии безопасности».

Со своей стороны могу подчеркнуть, что мы открыты для честного и взаимоуважительного диалога — в той степени, в какой к этому готовы США, — отметил Кошелев. Сотрудник дипведомства добавил, что...