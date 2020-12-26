МО: активность НАТО у границ РФ может привести к серьёзным инцидентам

https://static.news.ru/photo/e5d7053c-4871-11eb-a9b7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Cpl. William Chockey/Global Look Press

Заместитель министра обороны РФ генерал-полковник Александр Фомин предупредил о серьёзных инцидентах, к которым может привести возросшая активность НАТО у российских границ.

В 2020 году активность действий авиации и военно-морских сил Альянса существенно возросла, все чаще возникают ситуации, способные привести к серьёзным инцидентам, — заявил он в интервью «Российской газете».

Фомин добавил, что учения НАТО у границ России происходят регулярно и носят провокационный характер. Так, накануне празднования 75-летия Победы в акватории Баренцева моря прошли учения отряда боевых кораблей объединённых военно-морских сил Альянса, в августе и сентябре 2020 года в непосредственной близости от российской границы зафиксировано более 15 полётов американских стратегических бомбардировщиков В-52Н и В-1В. Он также напомнил, что в октябре эсминец ВМС Великобритании Dragon осуществил проход через территориальное море России в районе мыса Херсонес, а 24 ноября 2020 года эсминец ВМС США «Джон Маккейн» зашёл в залив Петра Великого.

По мнению Фомина, только благодаря высокому уровню профессиональной подготовки российских лётчиков и моряков удалось избежать серьёзных инцидентов.

Ранее в стратегическом докладе НАТО указывалось, что Москва продолжает вести в мире «напористую политику и агрессивные действия». Данное обстоятельство препятствует конструктивному диалогу с ней.

Составители документа также рассказывают о «негативно влияющей на безопасность Евро-Атлантического региона» активной деятельности России на Чёрном и Балтийском морях, в Арктике и Восточном Средиземноморье. В документе упоминается так называемая агрессия Москвы против Украины и Грузии.

Ранее NEWS.ru сообщал, что министры иностранных дел стран НАТО в ходе последней видеоконференции подтвердили: Альянс должен продолжать диалог с Россией. Об этом заявил его генеральный секретарь Йенс Столтенберг.