В Минобороны России заявили о росте числа добровольцев

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Число россиян, добровольно поступающих на военную службу по контракту, значительно увеличилось, заявил заместитель начальника Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС России контр-адмирал Владимир Цимлянский. По его словам, из-за увеличения числа желающих служить в армии руководство Минобороны РФ расширило штат инструкторов, работающих с кандидатами.

Значительно увеличилось количество граждан, принявших решение добровольно поступить на военную службу по контракту, — заявил Цимлянский в ходе брифинга, посвященного осеннему призыву.

Контр-адмирал также подчеркнул, что в России была расширена сеть пунктов отбора граждан на военную службу в связи с высоким спросом. Он отметил, что работа по набору желающих на службу в армии по контракту проводится во взаимодействии с органами государственной власти российских субъектов.

В Генштабе ВС РФ ранее заявили, что командование не планирует проводить дополнительные мобилизационные мероприятия. По словам Цимлянского, на сегодняшний день для выполнения задач в рамках специальной военной операции достаточно добровольцев и военнослужащих по контракту. Солдат-срочников отправлять в зону СВО не будут, уточнил он.