Минобороны России отчиталось об уничтожении закладок в Авдеевке Минобороны России: саперы ежедневно уничтожают до 400 мин и закладок в Авдеевке

Фото: МО РФ

Саперы группировки войск «Центр» ежедневно уничтожают до 400 закладок, мин и неразорвавшихся боеприпасов в Авдеевке, сообщает пресс-служба Минобороны РФ. По данным военного ведомства, в городе остается большое количество неразорвавшихся снарядов, в том числе западного производства.

Пока на улицах Авдеевки по-прежнему остается большое количество неразорвавшихся боеприпасов. В том числе западного производства. Ежедневно инженерными подразделениями в Авдеевке уничтожается от 100 до 400 закладок, мин и неразорвавшихся боеприпасов, — говорится в сообщении.

Сапер с позывным Якут рассказал, что противник минировал территорию самодельными взрывными устройствами, замаскированными под рацию или пачку сигарет. По его словам, такой вид бомб не может убить, но способен травмировать вплоть до разрыва кистей рук.

В министерстве также рассказали, что по просьбе местных жителей саперы исследовали Свято-Михайловский храм. Работа проводилась в сопровождении военного священнослужителя группировки войск «Центр» иерея Романа Чебоненко.

Глава ДНР Денис Пушилин ранее опубликовал видео с жителями Авдеевки, которые не покидали город на протяжении нескольких лет, в течение которых ВСУ продолжали в нем боевые действия, вплоть до его перехода под контроль ВС РФ. Один из горожан признался, что два года спасается в подвале, где нет даже телевизора.