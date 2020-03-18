https://static.news.ru/photo/ee5a1bf8-6907-11ea-8c02-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Киселев/АГН «Москва»

В Вооружённых силах России сформировали запас необходимых лекарственных препаратов и масок для защиты военнослужащих от распространяющейся коронавирусной инфекции нового типа. Об этом 18 марта сообщили представители министерства обороны РФ.

Кроме того, во всех подведомственных медицинских учреждениях прошла подготовка лабораторий и инфекционных отделений. В Минобороны подчеркнули, что как военным, так и гражданскому персоналу во всех воинских частях на территории страны измеряют температуру и проводят опрос с целью выявления заболевания на ранних стадиях.

В Вооружённых силах РФ сформирован запас необходимых лекарств и препаратов, а также средств индивидуальной защиты для оперативного оказания квалифицированной медицинской помощи, — приводит РИА Новости сообщение силового ведомства.

По данным на 18 марта, коронавирусом в мире заразились более 194 тысяч человек, 7,8 тысячи умерли, более 81 тысячи выздоровели.

В РФ зарегистрировано 114 случаев заражений. Пять человек уже выписали из больниц по выздоровлению.

Как ранее писал NEWS.ru, во всех регионах России медицинские организации имеют в своём распоряжении двухнедельный запас лекарственных препаратов и средств индивидуальной гигиены. Данные сведения 16 марта на заседании Координационного совета по противодействию коронавирусу огласилавице-премьер страны Татьяна Голикова.