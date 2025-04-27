В Минобороны РФ рассказали о подвиге лейтенанта, спасшего своих подчиненных В Минобороны России рассказали о героическом подвиге лейтенанта Пироженко

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

ВС РФ в зоне СВО

Лейтенант Никита Пироженко проявил мужество, эвакуировав своих подчиненных во время сильного артиллерийского обстрела со стороны украинских сил, сообщили в Минобороны России. При выполнении задачи по организации связи подразделение Пироженко оказалось под угрозой.

Несмотря на опасность, офицер организовал быструю эвакуацию личного состава в заранее подготовленные укрытия, что позволило избежать потерь среди подчиненных. После окончания обстрела лейтенант восстановил поврежденные системы связи и продолжил выполнение задания. В Минобороны отметили, что его действия обеспечили успешную координацию наступательных операций российских войск.

Ранее лидер партии «Справедливая Россия — За правду» и депутат Госдумы Сергей Миронов заявил, что Россия будет мстить за убитых и замученных мирных жителей Курской области. Парламентарий также напомнил, что с самого начала военной спецоперации выступал за создание зоны безопасности вдоль границ. Однако теперь, считает он, ею должна стать вся Украина.

До этого начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов доложил президенту страны Владимиру Путину, что операция по освобождению Курской области полностью завершена. Украинские войска были выбиты из приграничного региона. По его словам, последний населенный пункт, который вернула российская армия, — Горналь.