Названы сроки создания первых 30 робототехнических платформ для ВС России МО РФ: для армии до конца мая изготовят 30 робототехнических платформ

Фото: МО РФ

Сергей Шойгу

Для Вооруженных сил РФ до конца мая выпустят первые 30 робототехнических транспортных платформ, предназначенных для подвоза материальных средств, сообщили в Минобороны РФ. Глава оборонного ведомства Сергей Шойгу проверил исполнение его указаний по разработке систем перспективного вооружения, обеспечению военнослужащих роботизированными комплексами с учетом опыта спецоперации.

Глава российского ведомства потребовал увеличить производство и поставку в войска робототехнических транспортных платформ для подвоза материальных средств. Министру обороны РФ доложили, что уже до конца следующего месяца будут изготовлены для поставки в войска первые 30 образцов, — говорится в сообщении.

Всего министру представили свыше 30 перспективных образцов вооружения, военно-технического имущества, военной и специальной техники.

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