В Минобороны раскрыли, как выслеживают и уничтожают истребители ВСУ Минобороны России: большинство уничтоженных истребителей ВСУ обнаружили самолеты А-50У

Фото: Министерство обороны РФ

Большинство из уничтоженных в ходе спецоперации истребителей Вооруженных сил Украины помогли засечь самолеты дальнего радиолокационного обнаружения А-50У. Об этом в своем Telegram-канале сообщило Министерство обороны России. Там отметили, что благодаря техническим достижениям разработчиков радары самолетов не имеют мертвых зон.

Модернизированные самолеты дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50У обеспечивают господство российских ВКС в небе над зоной СВО, — говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что данный тип разведывательной авиации позволил обнаружить большинство уничтоженных украинских истребителей. Отмечается, что в этих самолетах установлена мощная радиолокационная станция, излучение которой можно направлять в разные стороны, благодаря чему радар летательного средства не имеет мертвых зон.

Ранее Минобороны РФ сообщило, что летчики ВКС России сбили три украинских штурмовика Су-25 в небе над Донецкой Народной Республикой. Это произошло в районах населенных пунктов Ясеновое, Пушкино и Максимильяновка.

Также стало известно, что российская армейская авиация в рамках специальной операции на Украине начала применять модернизированные вертолеты Ка-52М. Они оснащаются ракетами «Изделие 305».