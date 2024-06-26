Раскрыты детали возвращения вызволенных из украинского плена бойцов МО России: освобожденных из украинского плена бойцов доставили в Москву

Фото: Министерство обороны РФ/ РИА Новости

Российские военнослужащие, освобожденные из плена Вооруженных сил Украины, были доставлены в Москву самолетами военно-транспортной авиации, сообщила пресс-служба Минобороны РФ. Ведомство опубликовало кадры посадки самолета с вызволенными бойцами, отметив, что многие из них уже поделились хорошими новостями со своими близкими. На родину вернулись 90 человек.

Освобожденные российские военнослужащие доставлены в Москву самолетами военно-транспортной авиации. Парни уже поделились хорошими новостями со своими близкими, теперь их ждет долгожданная встреча, — говорится в сообщении.

25 июня стало известно, что между Россией и Украиной произошел равноценный обмен военнопленными. Посредническое участие гуманитарного характера оказали Объединенные Арабские Эмираты. Самолетами военно-транспортной авиации ВКС России освобожденные военнослужащие будут доставлены в Москву для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях. Всем освобожденным оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь.

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявляла, что Россия и Украина с начала военной спецоперации провели более 40 обменов пленными. Она назвала этот процесс трудным, но отметила, что Минобороны и ФСБ России делают все возможное, чтобы он не останавливался.