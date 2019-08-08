https://static.news.ru/photo/f62e6d04-ba0a-11e9-9ad9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

В Минобороны сообщили, что два российских самолёта Ту-95МС выполнили полёт над нейтральными водами Берингова моря в рамках учений «Океанский щит — 2019».

Ранее командование воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD) сообщило, что самолёты F-22 и Hornet CF-18 поднимали в воздух для сопровождения двух российских стратегических бомбардировщиков Ту-95 возле Аляски.

В российском ведомстве подтвердили, что на отдельных этапах полёта Ту-95МС сопровождали американские истребители, сообщает РИА Новости .

Все полёты самолётов выполняются в строгом соответствии с Международными правилами использования воздушного пространства, — говорится в заявлении Минобороны.

Как писал News.ru, Министерство обороны РФ опубликовало ролик, на котором можно рассмотреть тяжёлый ударный беспилотник «Охотник».