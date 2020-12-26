Минобороны ответило на призыв ФРГ говорить с РФ с позиции силы

https://static.news.ru/photo/c88f57b2-486d-11eb-8074-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Заместитель министра обороны Александр Фомин заявил, что никому не рекомендует вести разговор с Россией с позиции силы, поскольку такие действия не останутся без ответа.

Никому не советовал бы пытаться вести диалог с Россией с позиции силы. Наряду с тем, что угроза силой является прямым нарушением Устава ООН, такие действия не останутся без должной ответной реакции с нашей стороны, — цитирует Фомина «Российская газета».

Высокопоставленный военный напомнил, что рост военной активности НАТО и США около российских границ сопровождается агрессивной риторикой, при этом предложения Москвы о совместном отводе учений от линии соприкосновения Россия — НАТО игнорируются.

В 2020 году активность действий авиации и военно-морских сил Альянса существенно возросла, всё чаще возникают ситуации, способные привести к серьёзным инцидентам, — подчеркнул замглавы Минобороны.

Он напомнил, что незадолго до празднования 75-летия Победы боевые корабли НАТО провели учения в акватории Баренцева моря, в августе и сентябре рядом с российской границей американские стратегические бомбардировщики совершили более 15 полётов. Фомин отметил, что инцидентов удалось избежать благодаря высокому уровню подготовки российских военных.

Готовы к профессиональному конструктивному диалогу с соблюдением принципов взаимного уважения и учёта интересов друг друга, — отметил Фомин.

Ранее руководитель Минобороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр заявила о необходимости говорить с Москвой с позиции силы. На это высказывание отреагировал министр обороны Сергей Шойгу, который сравнил свою немецкую коллегу со школьницей.

Президент РФ Владимир Путин считает, что Крамп-Карренбауэр хочет «показать крутизну». Российский лидер подчеркнул, что её высказывания контрпродуктивны для межгосударственных отношений и использовать подобную риторику бессмысленно, писал NEWS.ru.