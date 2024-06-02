В Минобороны назвали число сбитых за ночь беспилотников над Россией Минобороны РФ: силы ПВО сбили три дрона над российской территорией за ночь

Фото: МО Украины

Системы противовоздушной обороны за прошедшую ночь сбили три беспилотных летательных аппарата, сообщили в Минобороны РФ. Там уточнили, что по одному дрону российские военные ликвидировали над территориями Курской и Белгородской областей.

Еще один беспилотник уничтожен над акваторией Азовского моря, — добавили в оборонном ведомстве.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что над Белгородом и его окрестностями сработала система ПВО, было сбито несколько воздушных целей. По предварительным данным, пострадавших и погибших нет, однако осколками повреждены дома и автомобили. Оперативные и аварийные службы работают на местах, добавил глава региона.

Отмечается, что в Белгороде повреждений домовладений нет, однако осколком пробит багажник одного автомобиля. При этом повреждения получили частные дома в поселке Майский, а также селах Севрюково, Зеленая Поляна и Шишино.

До этого Вооруженные силы Украины атаковали поселок Ивня Ивнянского района Белгородской области с помощью FPV-дрона. По словам Гладкова, среди мирных жителей никто не пострадал, погибших нет. В результате детонации беспилотника в воздухе произошло возгорание кровли коммерческого здания.