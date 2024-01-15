В Минэнерго пояснили, что будет с топливом при ремонте Нижегородского НПЗ Минэнерго: дефицита топлива из-за ремонта Нижегородского НПЗ не будет

Потребности рынка в топливе будут удовлетворены, несмотря на снижение его выпуска на Нижегородском НПЗ «Лукойла», сообщили в Министерстве энергетики РФ. Отмечается, что произошло это из-за внепланового ремонта одной из установок каталитического крекинга. Уже разработан план по устранению неполадок.

Компанией уже разработан план по устранению неполадок в минимальный возможный срок, — сообщили в министерстве.

Отмечается, что ведомство и нефтяные компании разработали меры для бесперебойного обеспечения российского рынка топливом. Потребности будут удовлетворены за счет уменьшения экспорта и переориентации имеющихся ресурсов других участников рынка. Уточняется, что производство автомобильного бензина в России полностью обеспечивает все потребности внутреннего рынка.

Ранее сообщалось, что в России могут отменить введенный запрет на экспорт зимнего топлива в феврале 2024 года. По словам заведующего сектором экономического департамента Института энергетики и финансов Сергея Кондратьева, это сырье особенно востребовано в северных регионах страны в холодное время. Эксперт назвал принятую в 2023 году кабмином РФ меру по блокировке экспорта дизеля радикальной и высказал мнение, что она является временной.

До этого стало известно, что страны Европы продолжают закупать нефть у России. Беспрецедентные закупки они совершают не напрямую, а через Индию. Этот импорт достиг рекордного уровня, а поставки сырого топлива в страну увеличились более чем в два раза.