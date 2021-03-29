В Минэнерго оценили риски дефицита бензина в России

https://static.news.ru/photo/e2b6c68e-83b4-11eb-bdc3-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В ближайшее время Минэнерго не видит возможности дефицита бензина в России. По словам замглавы министерства Павла Сорокина, перебоев с топливом в весенний ремонтный период на НПЗ не будет.

В конце января остатки бензина в стране сократились до минимального уровня за последние шесть лет и составили 1,2 миллиона тонн. На последовавшем после этого совещании у вице-премьера правительства РФ Александра Новака нефтяным компаниям рекомендовали довести запасы бензин до 1,6 - 1,7 миллиона тонн к 1 мая.

Запасы уже выросли до 1,65 миллиона тонн. Поэтому рисков дефицита сейчас нет, период ремонтов и обслуживания нефтеперерабатывающих заводов пройдем без перебоев, - рассказал Павел Сорокин в интервью изданию "Комсомольская правда".

При этом, по данным Центрального диспетчерского управления топливно-энергетического комплекса, запасов бензина в 1,6 миллиона тонн удалось достичь уже к середине марта 2021 года.

Ранее в Минэнерго назвали три фактора, влияющие на конечную стоимость бензина. Об этом писал NEWS.ru.