В Минэкономразвития прогнозируют резкое сокращение численности населения РФ

https://static.news.ru/photo/f8197f1e-a531-11eb-b592-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Численность граждан РФ к 2024 году может уменьшиться на 1,7 млн человек. Об этом говорится в прогнозе социально-экономического развития Минэкономразвития.

По данным ведомства, в этом году численность населения уменьшится на 600 тысяч человек, годом позже — ещё на полмиллиона, а к 2024-му этот показатель снизится на 1,7 млн человек по сравнению с уровнем 2020-го.

Рост убыли населения связан с пандемией коронавируса: смертность в прошлом году по сравнению с 2019-м увеличилась на 323,8 тысячи граждан.

Ранее независимый демограф Алексей Ракши сообщил, что в ближайшие 20 лет население России может сократиться более чем на 15 млн человек, если правительство не возьмётся всерьёз за решение демографических проблем в стране.