В Минэкономразвития прогнозируют резкое сокращение численности населения РФ

Численность граждан РФ к 2024 году может уменьшиться на 1,7 млн человек. Об этом говорится в прогнозе социально-экономического развития Минэкономразвития.
По данным ведомства, в этом году численность населения
Рост убыли населения связан с пандемией коронавируса: смертность в прошлом году по сравнению с 2019-м увеличилась на 323,8 тысячи граждан.
Ранее независимый демограф Алексей Ракши сообщил, что в ближайшие 20 лет население России может сократиться более чем на 15 млн человек, если правительство не возьмётся всерьёз за решение демографических проблем в стране.