В Минэкономики раскрыли размер трат из ФНБ России Минэк: из ФНБ на различные проекты в 2024 году потратят около 1 трлн рублей

Фото: Елена Стадниченко/roscongress.org

Илья Торосов

Власти потратят более триллиона рублей из Фонда национального благосостояния в 2024 году, сообщили «Ведомости» со ссылкой на замглавы Минэка России Илью Торосова. Ключевой статьей расходов в этой сумме станет строительство в порту Усть-Луга комплекса по переработке этансодержащего газа.

На эти цели из ФНБ в общей сложности выделят 392 млрд рублей. На расширение производства самолетов из фонда направят 284 млрд рублей. Средства получит Ростех. Госкорпорация выпустит облигации под льготную ставку 1,5% годовых на 15 лет.

На льготный лизинг самолетов, судов и автобусов в рамках проекта Государственной транспортной лизинговой компании из фонда выделят 100 млрд рублей. На строительство дороги Казань — Екатеринбург направят 77 млрд рублей, а на проекты ЖКХ — 30 млрд рублей.

Эти статьи расходов из ФНБ будут ключевыми в этом году. На них в общей сложности выделят 883 млрд рублей. Замглавы Минэка не стал раскрывать, на что пойдут остальные средства.

Ранее глава Минфина РФ Антон Силуанов заявил, что объем инвестиций из ФНБ на инфраструктуру и меры по поддержке экономики во втором полугодии 2023 года составил 709 млрд рублей. По данным ЦБ, в первой половине года чистый объем инвестиций из ФНБ за вычетом возвратов составил 288 млрд рублей.