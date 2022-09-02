В Минцифры не смогли купить запчасти для производства российских смартфонов Минцифры откажется от 7 млрд рублей на смартфоны для чиновников из-за нехватки деталей

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Уменьшить бюджетные ассигнования в 2022 году более чем на 7 млрд рублей предложило Министерство цифрового развития, связи и массовой коммуникации России. Причиной стала невозможность купить комплектующие для перевода органов власти на смартфоны с отечественной операционной системой и разработанными для нее приложениями. Об этом говорится в перечне предложений главных распорядителей средств федерального бюджета по внесению изменений в сводную бюджетную роспись на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов. Минцифры подтвердило ТАСС подлинность этого документа.

В документе говорится, что бюджетные ассигнования предложено уменьшить на 7 104 600 000 рублей.

Наименование мероприятия — предоставление сотрудникам органов государственной и муниципальной власти, бюджетных учреждений мобильных устройств с отечественной мобильной операционной системой и разработанными для нее приложениями, — гласит документ.

Ранее россиян предупредили о подорожании мобильной связи. Так, к концу 2022 года рост цен на услуги мобильной и широкополосной связи составит 15–18%. При этом с начала года тарифы уже подорожали в среднем на 10%.

Также выяснилось, что на росте стоимости сетевых услуг отразятся не только санкции и уход IT-компаний. В феврале — марте стоимость архивных тарифов у разных компаний выросла от 2% до 10% из-за удорожания оборудования, нестабильности курса рубля и последствий принятия «пакета Яровой».