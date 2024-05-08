В МИД высказались об отсутствии западных послов на инаугурации Путина Захарова: отсутствие западных послов на инаугурации Путина — не самое важное

Фото: kremlin.ru

Инаугурация Владимира Путина, которая состоялась 7 мая, стала праздником для российского народа, сказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, отвечая на вопрос NEWS.ru в ходе брифинга. По ее словам, тот факт, что на церемонии отсутствовали некоторые иностранные послы, является вопросом далеко не первой важности.

Я вам скажу честно: первое — приглашения были направлены всем, мы этого не скрывали. Дипломатам и дружественных, и недружественных стран. Второе, тоже скажу абсолютно честно: мы не следили за тем, кто пришел или не пришел. Возможно, у кого-то где-то такой учет имеется, но мы правда не следили, — отметила она.

По словам представителя МИД, инаугурация — мероприятие, которое проходит в соответствии с положениями конституции. Она подчеркнула, что этот праздник важен в первую очередь для России.

Это праздник для нашего народа, который отмечает победу на выборах своего кандидата. Это нам самим важно в первую очередь, — подчеркнула Захарова.

Ранее помощник главы России Юрий Ушаков заявил, что послы западных стран, которые отсутствовали на церемонии вступления в должность Владимира Путина, забыли цель своего нахождения в РФ и им следовало бы напомнить, при ком они были аккредитованы. Ушаков предположил, что западные столицы сами могут мешать дипломатам нормально осуществлять их функции, это вызывает лишь сожаление.