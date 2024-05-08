В МИД заявили, что западные послы в РФ не выполняют свои базовые функции Захарова: не пришедшие на инаугурацию Путина послы не выполняют свою работу

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Странам, чьи послы не пришли на инаугурацию Владимира Путина 7 мая, следует задать вопрос о цели пребывания их миссий в России, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, отвечая на вопрос NEWS.ru в ходе брифинга. Она подчеркнула, что проигнорировавшие церемонию дипломаты не выполняют свои прямые обязанности.

Они не реализуют свою базовую функцию — присутствовать на официальных церемониях, развивать контакты, общаться. Что они в принципе здесь делают? Подрывной деятельностью им уже здесь заниматься во многом не дают. Их задумки по смене внутрироссийского курса провалились. И глобальный вопрос, что они тогда здесь делают, нарастает у всех, — сказала Захарова.

Ранее сообщалось, что большинство западных дипломатов решили вызывающим образом проигнорировать церемонию вступления в должность президента России, которая состоялась в Большом Кремлевском дворце во вторник, 7 мая. Более того, послы Германии и Соединенных Штатов Америки предпочли даже покинуть пределы РФ под предлогом того, что им потребовались срочные консультации собственных руководителей. На факт их отсутствия обратил внимание помощник главы России Юрий Ушаков. По его мнению, дипломаты забыли цель своего нахождения в стране.