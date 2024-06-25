В МИД высказались о возможности временного прекращения СВО Лавров: Россия не будет прекращать СВО на период переговоров с Украиной

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Сергей Лавров

В случае переговоров по Украине Россия не станет делать пауз в боевых действиях на период переговорного процесса, заявил в Академии управления при президенте Белоруссии глава МИД РФ Сергей Лавров, сообщает ТАСС. Он отметил, что в апреле 2022 года Россия уже имела подобный опыт, но тогда Москву обманывали.

Мы сказали, мы будем всегда готовы к мирным переговорам, но на период переговоров мы не будем прекращать специальную военную операцию, — подчеркнул министр.

Лавров напомнил, что недавно прозвучало новое российское предложение о мирных переговорах. По его словам, реалии на земле каждый раз меняются не в пользу Киева. Он призвал всех, «кто имеет какое-то благоразумие», проанализировать «цепочку ситуаций», в которых отвергалось каждое предложение и ситуация для Украины «становилась все хуже и хуже».

Глава российского государства Владимир Путин ранее заявил, что для начала переговоров власти Украины должны полностью вывести войска из новых регионов России. Помимо этого, Киев должен отказаться от намерений по вступлению в НАТО.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков позже отметил, что мирные предложения, озвученные Путиным, остаются в силе даже после нападения ВСУ на Севастополь. Он напомнил, что президент страны отвечал на такой вопрос во время пресс-конференции в Ханое.