В МИД сравнили расследования ЧП на Balticconnector и «Северных потоках» Замглавы МИД Грушко: Запад проявляет прыть в расследовании ЧП на Balticconnector

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Замминистра иностранных дел России Александр Грушко призвал Запад проявлять в расследовании диверсий на «Северных потоках» ту же прыть, что они демонстрируют при расследовании повреждения газопровода Balticconnector. По его словам, которые приводит РИА Новости, если исходить из текущей логики ЕС, европейским правительствам следует отказаться от поддержки Украины, на которую через СМИ возлагают ответственность за диверсию на российских газопроводах.

Ту прыть, которую они проявляют в расследовании с инцидентом на Balticconnector, — лучше бы они проявили ее в расследовании «Северного потока — 2», — сказал Грушко.

Он также добавил, что если Латвия расценивает нанесение существенного ущерба как вооруженное нападение, то странам Евросоюза придется закрыть Балтийское для американских кораблей после инцидента на «Северных потоках». По словам Грушко, с этим решением, прежде всего, должна выступить Германия.

Ранее подводный газопровод Balticconnector, соединяющий Финляндию и Эстонию, перекрыли из-за возможной утечки. Позже президент Латвии Эдгарс Ринкевичс заявил, что российским судам могут закрыть проход по Балтийскому морю, если расследование выявит причастность Москвы к повреждению инфраструктуры.