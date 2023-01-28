В МИД сообщили о готовности России к массированным кибератакам Замглавы МИД РФ Сыромолотов: Россия была и остается готовой к массированным кибератакам

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Россия всегда была готова к массированным кибератакам и в настоящее время продолжает укреплять свою информационную безопасность. Об этом заявил в интервью ТАСС заместитель министра иностранных дел РФ Олег Сыромолотов. По его словам, комплекс соответствующих административно-технических мер предпринимается на государственном уровне.

Эффективность осуществляемой с украинской территории вредоносной компьютерной деятельности против России явно не оправдывает ожидания западных кураторов. Мы были готовы к массированным атакам, — сказал Сыромолотов.

Он также добавил, что руководство российского государства уделяет «повышенное внимание укреплению информационной безопасности» и «система защиты постоянно совершенствуется».

Также в ходе интервью Сыромолотов заявил, что США продолжают наращивать возможности для шпионажа через персональные устройства связи. По его словам, американские спецслужбы были уличены в распространении шпионских программ для взлома.

Кроме того, замминистра сообщил, что на учениях под эгидой НАТО моделируется нанесение киберударов по госучреждениям Калининградской области и энергосистеме Москвы. Подобные учения регулярно проводит Великобритания, отметил он.