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Россия

В МИД России заявили о готовности к честному диалогу с США

Замглавы департамента МИД Кошелев заявил, что Россия готова к честному диалогу с США
10:46, 22 апреля 2022
В МИД России заявили о готовности к честному диалогу с США Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Россия открыта для честного и взаимоуважительного диалога с США, заявил замдиректора Департамента Северной Америки МИД России Сергей Кошелёв, сообщает РИА Новости. Он подчеркнул, что нынешняя ситуация на Украине стала результатом отказа США и НАТО от требований российской стороны «предоставить юридически обязывающие гарантии безопасности».

Со своей стороны могу подчеркнуть, что мы открыты для честного и взаимоуважительного диалога — в той степени, в какой к этому готовы США, — отметил Кошелёв.

Сотрудник дипведомства добавил, что российская сторона надеется на возврат к «нормальности», и это возможно, в случае если обе стороны будут делать шаги навстречу друг к другу на основе принципов взаимоуважения и соблюдения интересов.

Ранее Кошелев, комментируя поставки западными странами вооружения на территорию Украины заявил, что Москва рассматривает грузы с иностранным вооружением как законные военные цели. Об этом предупреждены в США, отметил он.

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