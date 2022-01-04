В МИД России заявили, что следят за развитием ситуации в Казахстане

В МИД России заявили о том, что внимательно следят за развитием ситуации в Казахстане. Пока данных о пострадавших российских гражданах не поступало, сообщили в ведомстве, пишет ТАСС.

Внимательно следим за развитием ситуации в Казахстане. Данных о пострадавших российских гражданах нет, — указали в министерстве.

Ранее сообщалось, что в Казахстане протестующие захватили здание администрации Алматинской области. Также митингующие предприняли попытки нападения на местные администрации (акиматы) в Шымкенте и Таразе. Они использовали при этом бутылки с зажигательной смесью, палки и камни. Зданиям был нанесён материальный ущерб, были выбиты двери и стёкла.

Сотрудниками полиции Казахстана было задержано более 200 граждан в ходе незаконных акций протеста, прошедших в республике 4 января и в ночь на 5-е число. В отношении их начаты досудебные расследования. В результате столкновений пострадало около 100 полицейских, повреждения получили 37 служебных автомобилей, заявили в пресс-службе МВД республики.

В Казахстане вспыхнули акции протеста из-за резкого роста цен на газ. Митинги начались в первые дни нового года в городах Жанаозен и Актау в Мангистауской области. Впоследствии в Алма-Ате и в Мангистауской области был введён режим чрезвычайного положения.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что вина за эскалацию ситуации лежит на правительстве. Глава государства принял отставку кабмина. Временно исполняющим обязанности премьер-министра республики назначен Алихан Смаилов.