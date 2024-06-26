В МИД России высказались о военном ответе на действия США после Севастополя Рябков не исключил военный ответ России на действия США после Севастополя

Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости

В России не исключают возможность военно-технического ответа на предпринимаемые США действия после атаки ВСУ на Севастополь, сообщило РИА Новости со ссылкой на заявление замглавы МИД РФ Сергея Рябкова. Дипломат ответил на вопрос, может ли ответ Москвы на удар по Севастополю подразумевать меры военно-технического характера.

Никаких подробностей. Но я ничего не исключаю, — сказал замминистра.

Вооруженные силы Украины 23 июня выпустили пять ракет производства США ATACMS по Севастополю. Одна из них разорвалась над пляжем Учкуевка, на котором отдыхали туристы и местные жители. Согласно официальным данным, ранения получили 153 человека, погибли четыре человека, в том числе двое детей.

Ранее Telegram-канал «Два майора» писал, что опубликованные кадры атаки на пляж подтверждают версию о целенаправленной атаке Киева на гражданское население. К такому же выводу пришел Telegram-канал «Военная хроника». Его авторы отметили, что на кадрах поражающие элементы ракеты срабатывают строго вертикально, сверху вниз, что исключает версию Киева о якобы сбивании ракеты и поражении пляжа осколками.