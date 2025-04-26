В МИД России усомнились в искренности нового посла Франции МИД РФ заявил о лукавстве нового посла Франции де Ривьера

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Николя де Ривьер

Поведение посла Франции в России Николя де Ривьера является сомнительным в плане искренности по отношению к официальной позиции Парижа, сообщили в МИД РФ. По данным ведомства, де Ривьер может лукавить.

Выводы напрашиваются сами собой. Тут два варианта: либо месье де Ривьер работает против собственного правительства, либо он, мягко говоря, лукавит, — сказано в сообщении.

В министерстве обратили внимание на интервью, которое де Ривьер дал журналистам. В нем он высказывал оптимистичные тезисы, которые, по мнению МИД, плохо соотносятся с официальной позицией французского лидера Эммануэля Макрона.

Ранее де Ривьер заявлял, что Франция никогда не была враждебно настроена по отношению к России. Вместе с тем он подчеркнул, что народ Франции и правительство солидарны в вопросе о том, что соседствующим странам не стоит воевать. Заявление было сделано в контексте конфликта между Россией и Украиной.

До этого посол России во Франции Алексей Мешков заявил, что французская сторона снова не пригласила российских дипломатов на празднование Дня Победы в Париже. Он напомнил, что в борьбе с фашизмом решающий удар принял на себя СССР, потеряв 27 млн человек.