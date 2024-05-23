В МИД России рассказали о контрмерах в случае милитаризации Японии МИД РФ предупредил о контрмерах в случае отмены в Японии статьи об отказе от ВС

Фото: МО РФ

Москва примет контрмеры, если власти Японии отменят девятую статью конституции, провозглашающую отказ от войны и применения армии для разрешения международных конфликтов, заявила в интервью РИА Новости директор третьего департамента Азии МИД РФ Людмила Воробьева. По ее словам, в Японии пытаются пересмотреть послевоенную конституцию.

Такое развитие событий чревато дополнительными угрозами безопасности России. В ответ будем вынуждены принимать контрмеры по укреплению национальной обороноспособности, — заявила Воробьева.

В то же время дипломат подчеркнула, что основной закон является внутренним делом страны. По ее словам, окончательный выбор на референдуме должен сделать народ Японии.

Ранее военный эксперт Василий Дандыкин подчеркнул, что Силы самообороны Японии давно стали полноценной армией, которая располагает различными видами вооружений. По его словам, России следует укреплять Курильские острова, в том числе, при помощи разведывательных средств и крылатых ракет.

Он отметил, что США создали еще один военный блок с участием Японии и Южной Кореи. На территории первой находятся десятки американских баз, напомнил эксперт. Кроме того, известна риторика Токио в отношении Курил. Дандыкин подчеркнул, что «японцы забыли, кто стер с лица земли Хиросиму и Нагасаки», и теперь обвиняют Россию в ядерных угрозах.