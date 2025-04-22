В МИД России призвали не впадать в чрезмерное уныние или радость из-за США МИД РФ: не нужно впадать в эйфорию или уныние из-за переговоров России с США

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Официальный представитель МИД России Александр Алимов призвал не впадать ни в уныние, ни в эйфорию из-за хода переговоров между Россией и США. В разговоре с ТАСС он отметил, что Россия ведет переговоры с Соединенными Штатами с учетом своих интересов.

По словам дипломата, стороны продолжают работать, и важно дождаться результатов от профессионалов. Он подчеркнул, что главная позитивная тенденция — это готовность к диалогу, но ожидания должны оставаться реалистичными.

Алимов также добавил: Россия будет вести переговоры, исходя из собственных интересов, и не намерена «бросаться в объятия» западным партнерам. Компании, желающие вернуться на российский рынок, смогут сделать это только на условиях, которые определит Москва, отметил он. Как подчеркнул дипломат, такой подход свидетельствует о позиции силы России и приоритете национальных интересов в международных переговорах.

Ранее в Белом доме заявили, что США окажут содействие в расширении доступа России к мировому рынку для экспорта сельскохозяйственной продукции и удобрений. Речь идет также о снижении стоимости морского страхования и обеспечении доступа к портам и международным платежным системам.