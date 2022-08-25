МИД России призвал доплачивать сотрудникам посольства США МИД России призвал США доплачивать сотрудникам посольства в Москве за «невыносимые» условия работы

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

МИД России в своем Telegram-канале призвал Госдеп США доплачивать сотрудникам американского посольства в Москве за «невыносимые» условия работы. Поводом для ироничного комментария послужила выходка сотрудника дипмиссии Соединенных Штатов Америки Наварро Николаса Сторми, кадры с которым попали в объективы камер наблюдения.

На записях видно, что Сторми, находящийся в состоянии сильного алкогольного опьянения, идет по дороге в посольство. Он шатается, дважды падает на землю, поднимается и продолжает идти вперед. Сотрудник дипмиссии США извалялся в грязи и чуть не попал под машину, но в конце концов смог попасть внутрь здания посольства.

Борьба с нами — дело изматывающее, — говорится в сообщении.

По информации RT, Сторми раньше служил в морской пехоте американской армии, а сейчас работает сотрудником охраны в посольстве США в Москве. Кадры, попавшие в Сеть, были сняты еще в июле. В диппредставительстве США эти записи пока не комментировали.

Ранее стало известно, что территорию возле американского посольства в Москве назвали площадью Донецкой Народной Республики. Новый объект появился на участке, расположенном от Большого Девятинского переулка до Малого Конюшковского переулка вдоль Конюшковской улицы в Пресненском районе Центрального административного округа.

После этого дипломатическое ведомство убрало адрес своего местонахождения с сайта. Теперь вместо него на сайте высвечиваются географические координаты.