В МИД России оценили поставки F-16 как сигнал НАТО Лавров: передача Киеву F-16 будет сигналом НАТО в ядерной сфере

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Сергей Лавров

Россия будет расценивать поставки истребителей F-16 Украине как преднамеренный сигнал НАТО в ядерной сфере, заявил в интервью РИА Новости глава МИД РФ Сергей Лавров. Он добавил, что эти истребители будут уничтожаться также, как и другие западное оружие. Поэтому их появление ситуацию на поле боя не изменят. Лавров объяснил, что F-16 долгое время были основным средством доставки и участвовали в «ядерных миссиях» Альянса.

Поэтому не можем не рассматривать поставку данных систем киевскому режиму как преднамеренное сигнальное действие НАТО в ядерной сфере. Нам пытаются дать понять, что на Украине США и НАТО готовы буквально на все, — сказал он.

Лавров подчеркнул, что истребители F-16 будут уничтожаться ВС России также, как и другое поставленное Украине западное оружие. Поэтому эти американские самолеты не смогут изменить обстановку на поле боя, пояснил он. Министр также выразил надежду, что совместные учения России и Белоруссии с нестратегическим ядерным оружием вразумят Запад.

Ранее Сергей Лавров назвал США соучастников преступлений Киева с использованием ракетных ударов по российским городам. Министр отметил, что Вашингтон и Альянс хотят нанести Москве стратегическое поражение, не считаясь с потерями мирного населения.