В МИД России нашли лимит, после которого Киев не может прекращать огонь Посол Мирошник: Киев не способен прекратить огонь даже на 30 часов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Нарушением пасхального перемирия Украина показала, что не способна прекратить огонь даже на 30 часов, констатировал в эфире телеканала «Соловьев Live» посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник. Он также напомнил о несоблюдении Киевом 30-дневного режима прекращения ударов по энергетическим объектам.

Киев пытался забыть про 30-дневный режим прекращения огня по энергообъектам, а сейчас — 30-часовое перемирие — как-то очень тяжело, потому что они буквально на протяжении прошлой недели все время пытались вспомнить о том, как настойчиво предлагали ввести такой режим прекращения огня, но никогда его не выполняли, — сказал Мирошник.

Дипломат признал, что не может вспомнить ни одного режима прекращения огня, который был бы успешным и долгосрочным. В связи с этим нет серьезных оснований полагать, что Украина способна на это, заключил Мирошник.

Президент России Владимир Путин объявил пасхальное перемирие в ходе совещания с начальником Генштаба Валерием Герасимовым 19 апреля. В тот же день украинский лидер Владимир Зеленский заявил о продвижении вооруженных сил страны в Курской и Белгородской областях. При этом политик не дал четкого ответа на предложение Путина о пасхальном перемирии.