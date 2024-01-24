«Поставили на вид»: в МИД РФ высказались о позиции Швейцарии по Украине Захарова: РФ удивлена заявлениям МИД Швейцарии о переговорах по Украине

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Мария Захарова

Российская сторона была удивлена комментарием МИД Швейцарии о поиске путей переговорного процесса по Украине, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя встречу иностранного представителя с министром иностранных дел Сергеем Лавровым на полях открытых дебатов Совета Безопасности ООН. В эфире радио Sputnik дипломат отметила, что Москва констатировала отход Берна от позиции нейтралитета.

У нас, как всегда это бывает, когда идет речь о западных представителях, разнятся оценки этой встречи. Я с удивлением обнаружила комментарии швейцарского МИД относительно того, что они находятся в поиске путей формулирования какого-то переговорного процесса по Украине, — сказала она.

Захарова добавила, что Россия зафиксировала утрату Швейцарией своей равноудаленности от позиций сторон, чем нанесла своей репутации непоправимый вред. По ее словам, такая репутация нарабатывается годами, но рушится за секунду.

Она (репутация. — NEWS.ru) не восстанавливается путем каких-то манипуляций в информационной, политической сфере, даже дипломатической. <...> Здесь еще надо посмотреть, вписали ли себе восстановление своей репутации в качестве программы. Так или иначе, мы поставили это на вид, — отметила дипломат.

Министр иностранных дел европейского государства Иньяцио Кассис ранее заявил, что власти Швейцарии изучают возможность организации мирных переговоров по Украине. По его словам, этот вопрос в настоящее время находится на начальной стадии.