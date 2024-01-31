Представитель МИД РФ Мария Захарова в своем официальном комментарии заявила о решительном осуждении со стороны России осквернения памятника детям блокадного Ленинграда в Ереване. Она выразила надежду, что власти Армении впредь смогут пресечь подобного рода инциденты. По мнению дипломата, случившееся является следствием кампании по очернению РФ.
Решительно осуждаем акт вандализма, совершенный у памятника детям блокадного Ленинграда в Ереване 29 января. <...> Такого рода выходкам способствует развязанная в республике публичная кампания по очернению России и ее роли на Южном Кавказе, — говорится в комментарии.
В МИД РФ отметили, что это первый акт вандализма в отношении памятников, посвященных Великой Отечественной войне. Там также обратили внимание на непринятие произошедшего со стороны армянского народа.
Ожидаем того же и от властей республики, а также пресечения подобных проявлений варварства впредь, — отмечается в заявлении.
Ранее сообщалось, житель Еревана Самвел Ширинян сорвал и растоптал ленты в цветах российского флага и опрокинул венки у памятника детям блокадного Ленинграда из-за негодования в связи со словами представителя МИД РФ Марии Захаровой об этнических чистках в Карабахе. Свои действия он снимал на видео, которое выложил в Сеть.
Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по данному факту. Расследование будет проводиться при содействии МИД РФ.