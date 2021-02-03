В МИД РФ высказались о военных угрозах в Арктике

https://static.news.ru/photo/02b367c4-65fd-11eb-b5c9-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Посол по особым поручениям МИД РФ по международному сотрудничеству в Арктике Николай Корчунов высказался о военных угрозах в Арктике. По его словам, сейчас они оцениваются как относительно низкие и каких-либо проблем, требующих военного решения в регионе, нет.

В Арктике нет проблем, требующих военного решения. Все вопросы могут и должны решаться за столом переговоров, — сказал дипломат. Его слова приводит РИА Новости.

Вместе с тем Корчунов отметил, что в регионе участились военные учения НАТО, в которых участвуют «неарктические» страны. Такая «интернационализация» военной активности в Арктике, пояснил посол, в значительной степени связана с открывающимися возможностями освоения ресурсов региона.

Однако дипломат и в этом случае подчеркнул, что о вооружённом конфликте речь не ведётся.

Тем не менее анализ военной деятельности прибрежных стран позволяет констатировать, что никто в Арктике не готовится к вооруженному конфликту, — добавил Корчунов.

Ранее NEWS.ru писал, что российский МиГ-31 поднялся в воздух для сопровождения над Баренцевым морем самолёта-разведчика ВВС Норвегии. Инцидент произошёл 29 января.

Воздушная цель приближалась к границам России со стороны Норвегии. Пилоты российского истребителя идентифицировали её как самолёт радиотехнической разведки и радиоэлектронной борьбы «Фалкон-20» ВВС Норвегии.