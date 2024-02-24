В МИД РФ высказались о размещении ядерного оружия в космосе Замглавы МИД РФ Рябков: размещать ядерное оружие в космосе технически нет смысла

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Появление ядерного оружия в космосе технически нецелесообразно, существующие средства его доставки закрывают все потребности, заявил заместитель главы МИД России Сергей Рябков. Дипломат подчеркнул, что в этой сфере нет какого-то элемента произвольных решений, все идет от военной и военно-технической целесообразности, передает ТАСС.

Появление ядерного оружия в космическом пространстве со всех точек зрения нецелесообразно, — цитирует агентство слова замминистра.

В феврале командование армии США предупредило союзников о возможном запуске российского ядерного оружия в космос в течение 2024 года. По данным агентства Bloomberg, пока в Вашингтоне сомневаются, что Москва применит такое оружие для выведения космических спутников из строя. Однако США опасаются возможной аварии, которая приведет к случайному ядерному взрыву.

Предполагается, что в случае детонации ядерной бомбы может пострадать коммуникация — около трети спутников, находящихся на околоземной орбите, будут выведены из строя или станут работать со сбоями. По данным Управления ООН по вопросам космического пространства, в настоящее время на орбите Земли находятся около 7,8 тысячи действующих спутников.

Однако Россия категорически отвергает любые слухи, связанные с размещением ядерного оружия в космосе. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что Москва всегда выступала против того, чтобы ядерные снаряды размещались в космическом пространстве. Эта позиция остается неизменной. Министр обороны РФ Сергей Шойгу подчеркивал, что правительство США знает об отсутствии таких планов.