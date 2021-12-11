В МИД РФ сравнили действия США с подготовкой к Карибскому кризису

Планы НАТО по постоянному приближению своей военной инфраструктуры к российским границам сравнимы с подготовкой к Карибскому кризису, заявил РИА Новости замглавы МИД Сергей Рябков. По его мнению, такие действия являются элементом дестабилизации обстановки не только на европейском континенте, но и шире в Евроатлантике.

Планы НАТО по постоянному приближению к нашим рубежам своей военной инфраструктуры и различных видов вооружений, в том числе самых современных и высокоточных, большой дальности действия, несомненно являются тревожным фактором и элементом дестабилизации обстановки не только на европейском континенте, но и шире в Евроатлантике, — сказал Рябков.

Он считает, что чем ближе такого рода системы НАТО будут появляться у границ России, тем будут выше риски дестабилизации и «определённее контуры нового кризиса, который, действительно, может быть по степени своей опасности сопоставим с Карибским кризисом». Рябков подчеркнул, что в те годы политикам удалось сделать соответствующие выводы и стабилизировать ситуацию, однако, что будет в следующий раз, он не берётся предсказывать.

Замглавы МИД напомнил, что Россия уже ранее предлагала, чтобы не допустить эскалации отказаться от размещения дестабилизирующих сил и средств НАТО вблизи российских границ, а также от проведения провокационных мероприятий, в том числе, разного рода учений.

Но нам нужны гарантии, эти гарантии должны быть правовыми, юридически обязывающими, к этому мы будем стремиться, — добавил Рябков.

Ранее Рябков заявил, что безопасность НАТО не укрепится, если Альянс пойдёт на расширение. При этом последствия для такого шага будут тяжёлыми. Москва неуклонно будет обращать на это внимание членов Альянса. Он отметил, что расширение НАТО противоречит установкам об укреплении безопасности.