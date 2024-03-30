В МИД РФ раскритиковали доклад ООН о пытках на Украине Мирошник: доклад ООН о пытках не стал адекватным отражением реальности

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Родион Мирошник

Доклад Управления верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) про пытки российских военнослужащих на Украине нельзя назвать серьезным исследованием и адекватным отражением реальности, заявил РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям Киева Родион Мирошник. По его словам, предоставленные материалы не отражают всю степень игнорирования Украиной международных прав.

Мы сталкиваемся со многими фактами, которые сейчас недоступны, в том числе, с такими структурам, как УВКПЧ, потому что они достаточно сильно политизированы, и относиться к ним как к последней инстанции я бы не стал, — сказал Мирошник.

Он добавил, что в докладе содержатся достаточно расплывчатые формулировки. По мнению посла по особым поручениям, это вызвано невозможностью чересчур активно выгораживать Украину. Дипломат подчеркнул, что УВКПЧ «по политическим побуждениям вынуждено было взять хотя бы часть данных».

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия будет добиваться наказания всех тех, кто стоит за военными преступлениями. Журналисты попросили представителя Кремля прокомментировать недавно опубликованные данные ООН о том, что на Украине пытают российских военнопленных.

Документ содержит признания 44 опрошенных российских военнопленных. Они рассказали о побоях и жестоком обращении во время пленения и последующей транспортировки к местам содержания с декабря 2023 года по февраль 2024-го.