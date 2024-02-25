В МИД РФ рассказали о несбывшихся надеждах Запада по Донбассу Мирошник: Запад надеялся, что РФ не встанет на защиту Донбасса

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Запад надеялся, что Россия не встанет на защиту жителей Донбасса и Киев сможет подчинить взбунтовавшиеся территории, заявил на мероприятии «10 лет непрекращающейся трагедии» в Русском доме в Анкаре посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родин Мирошник. По его словам, Россия отреагировала иначе, передает РИА Новости.

Два года назад ситуация в Донбассе готовилась к «ближневосточному сценарию», у Киева была надежда, что они смогут с пятикратным превосходством просто раздавить непокорный Донбасс. <...> У них была надежда, что Россия не встанет на защиту жителей Донбасса, а просто промолчит. В западных кулуарах такой вариант развития событий назывался «хорватский сценарий», — сказал дипломат.

Мирошник напомнил, что РФ 21 февраля 2022 года признала народные республики Донбасса, в связи с чем в Кремле был подписан договор о дружбе и сотрудничестве, а 24 февраля было дано начало специальной военной операции. При этом Запад, по заявлению представителя МИД, до настоящего времени говорит о «неспровоцированной и немотивированной агрессии России».

Ранее Мирошник проинформировал, что в Авдеевке могли находиться тайные захоронения и пыточные Вооруженных сил Украины. По его данным, Киев мог удерживать в заключении жителей города по политическим мотивам. Мирошник добавил, что для документального подтверждения этих сведений необходимо провести работу с гражданами, которые выходят из города.