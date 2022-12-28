В МИД РФ предупредили о непредсказуемости раздачи Украине цифрового оружия Замглавы МИД Сыромолотов: НАТО через Украину бесконтрольно раздает цифровое оружие

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Блок НАТО через Украину фактически без какого-либо контроля раздает цифровое оружие. Об этом заявил в интервью РИА Новости заместитель главы МИД России Олег Сыромолотов. Он отметил, что последствия этих действий могут быть чреваты непредсказуемыми последствиями для всего мира.

По сути, НАТО осуществляет сегодня через эту страну бесконтрольную раздачу цифрового оружия. <...> Это чревато непредсказуемыми последствиями для всех членов международного сообщества: сегодня в прицеле Россия, а завтра на нашем месте может оказаться любое другое неугодное Вашингтону государство, — предупредил дипломат.

Ранее Сыромолотов отмечал, что после начала спецоперации на Украине число кибератак против российских информационных ресурсов и инфраструктурных объектов выросло в разы. Чаще всего они ведутся из стран Северной Америки и Европейского союза.

Также замглавы МИД РФ рассказывал о том, что США в 2023 году планируют потратить на кибератаки против неугодных правительств порядка $11 млрд. По его словам, таким образом Вашингтон хочет подчинить недружественные государства своей воле.

В мае президент России Владимир Путин указывал, что против России была развязана масштабная война в киберпространстве. Однако киберагрессия, как и «санкционный наскок», по его словам, в целом провалились, поскольку Москва была готова к такому развитию дел.