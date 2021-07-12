В МИД РФ отреагировали на высылку трёх российских дипломатов из Словакии

Решение Словакии о высылке трёх российских дипломатов может привести к деградации двусторонних отношений, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, сообщает ТАСС. По её словам, российская сторона разочарована принятием такого решения и воспринимает такую инициативу, как недружественный шаг.

В МИД России в ответ на высылку трёх российских дипломатов ранее заявили, что эта безосновательная акция не останется без ответа.

Мы разочарованы очередным недружественным шагом со стороны властей Словакии. Они под надуманным предлогом приняли решение о высылке в течение 72 часов трёх дипломатических сотрудников российских загранучреждений<...> На фоне демонизации Западом отношений с Россией такая политика сознательного ухудшения на двустороннем треке<...> ведёт к деградации нашего сотрудничества, — сказала она.

Власти Словакии, по мнению Захаровой, пытаются угнаться за другими западными странами, раскручивая антироссийскую кампанию, и при этом не осознают куда это может привести страну.

Ранее пресс-секретарь МИД Словакии Юрай Томага заявил, что республика высылает трёх сотрудников посольства России в Братиславе. Они подозреваются в сотрудничестве с работниками Минобороны и спецслужб республики, задержанными ранее по подозрению в шпионаже.

В июне 2021 года власти Чехии выслали из страны двух российских дипломатов. Решение властей было вызвано доносом одного из россиян. Один из дипломатов якобы сообщил спецслужбам Чехии, что его коллега ввёз в страну смертельный яд рицин. В свою очередь чешское издание Respekt сообщило, что дипломат из РФ участвовал в подготовке к нападению на местных политиков, которые были причастны к сносу памятника маршалу Коневу.