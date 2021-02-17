В МИД РФ опровергли слухи о строительстве «шпионской базы» в Ирландии

https://static.news.ru/photo/2f3b61ac-7115-11eb-a96f-96000091f725_660.jpg Фото: Gareth Chaney Collins

Министерство иностранных дел России опровергло появившиеся в ирландских СМИ сообщения о том, что на территории российского посольства в Дублине якобы строится некий штаб для шпионов и разведчиков.

В ведомстве пояснили, что дипломаты в Дублине живут в небольшом жилом особняке, который был построен более столетия назад и которому попросту требуется ремонт.

Продолжающаяся реконструкция комплекса зданий и сооружений российской дипломатической миссии в Ирландии давно назрела и вызвана необходимостью улучшения условий, в которых трудятся наши дипломаты, — сообщили агентству РИА Новости в российской министерстве.

По словам представителя МИД РФ, план ремонтных работ был согласован с властями Ирландии и Дублина, детали проекта не являются секретной информацией, а представители МИД Ирландии и местных СМИ имели возможность проследить за ремонтом своими глазами.

Вынуждены констатировать, что в Ирландии все еще пользуются влиянием те силы, которые в стремлении выслужиться перед кураторами приносят в жертву национальные интересы своей страны, будируя лживый тезис о некой «российской угрозе» безопасности Ирландии, — отметили в Москве.

Подобные комментарии в МИД дали после того, как ирландские СМИ опубликовали материалы о том, что строительные работы на территории российского посольства в Дублине связаны с сооружением штаба шпионов и разведчиков.

Ранее NEWS.ru писал, как посольство РФ в Таллине отреагировало на призыв властей Эстонии расширить санкции в отношении России.