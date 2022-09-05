В МИД РФ пообещали помочь Донбассу с референдумом о присоединении Дипломат Чуров: Херсону, Запорожью и Донбассу могут помочь при референдуме о присоединении

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Донецкая и Луганская народные республики, а также Запорожская и Херсонская области Украины, находящиеся под контролем российских войск, могут обращаться за помощью, включая финансовую, к России и другим странам и международным организациям в связи с проведением референдумов. Об этом РИА Новости заявил посол по особым поручениям МИД РФ Владимир Чуров.

По словам Чурова, организация голосования на выборах и референдумах находится в ведении органов соответствующей территории.

Они вправе обратиться за организационно-техническим содействием и даже финансовой помощью к международным организациям, например, в ООН, ОБСЕ, а также на двусторонней основе, — сообщил Чуров.

Ранее сообщалось, что референдумы в Донбассе и на подконтрольных РФ территориях Украины могут состояться до конца осени. Отмечалось, что власти исходят из двух перспектив организации референдумов: «близкой и отдаленной». Первая подразумевает, что они пройдут в сентябре, вторая — в ноябре.

Член совета военно-гражданской администрации Владимир Рогов 3 сентября сообщил, что избирательная комиссия Запорожской области получила образцы оборудования для проведения референдума. Были получены прозрачные ящики для бюллетеней и переносные урны для выездного голосования.

В свою очередь вице-премьер Украины Ирина Верещук предупредила, что жителям украинских территорий, находящихся под контролем Вооруженных сил РФ, будет грозить уголовное наказание за участие в референдуме об объединении с Россией. По ее словам, наказание может составить до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Она также подчеркнула, что Запад не признает итоги подобных референдумов.