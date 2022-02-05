В МИД РФ не против того, чтобы журналисты DW сопровождали Шольца в Москве

МИД России не против того, чтобы журналисты Deutsche Welle сопровождали канцлера Германии Олафа Шольца во время его визита в Москву, заявила официальный представитель ведомства Мария Захарова. Она напомнила, что власти попросили закрыть корпункт, работающий в России на постоянной основе. Об этом она заявила в эфире YouTube-канала «СоловьевLive».

Конечно, какие проблемы. Пожалуйста, как корреспонденты они могут въезжать в короткие командировки. В составе делегаций своих руководителей, которые их финансируют, — в любом виде, — рассказала Захарова.

В СМИ появилась информация, что Управление прессы и информации федерального правительства отказало DW в сопровождении Шольца во время визита в Россию. В правительстве ФРГ опровергли эту информацию. Визит канцлера в Москву состоится 15 февраля.

Ранее Мария Захарова заявила, что Госдеп США поддерживает немецкую медиакомпанию Deutsche Welle, потому что это натовская пропагандистская машина. Она раскритиковала внешнеполитическое ведомство США за отсутствие реакции на сообщение в Bloomberg о «вторжении» России на Украину.

Она также задалась вопросом, когда «Госдеп выпустит доклад про фейки Bloomberg». Она отметила, что в отношении российского телеканала Russia Today дипломатическое ведомство США действует быстрее.