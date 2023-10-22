В МИД рассказали о сложностях оформления российского паспорта за границей Дипломат Климов: оформление российского паспорта за границей труднореализуемо

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Оформление внутренних паспортов РФ в российских дипмиссиях за рубежом труднореализуемо, заявил в РИА Новости директор Консульского департамента МИД Алексей Климов. Сложность, по его словам, заключается в логистике.

По итогам проработки в межведомственном формате вопроса о возможности оформления внутренних паспортов граждан РФ через загранучреждения констатировано, что данный алгоритм труднореализуем логистически, — сказал он.

В сентябре президент России Владимир Путин подписал указ, утверждающий введение цифровых паспортов, гражданин сможет оформить его по желанию. Такой документ в приложении «Госуслуг» пригодится для подтверждения своего возраста в магазине, а также для посадки на поезда дальнего следования.

Минцифры РФ опубликовало проект соответствующего постановления на официальном правительственном портале. Сейчас документ находится на стадии согласования. Планируется, что с 1 января 2025 года цифровой паспорт можно будет предоставлять при заселении в гостиницу и при установлении личности пациента в медицинских организациях.

До этого Путин разрешил безвизовый въезд и выезд украинцам. В указе говорится, что граждане Украины могут перемещаться между государствами при наличии внутреннего паспорта. Позднее сенатор от Крыма Сергей Цеков пояснил в беседе с NEWS.ru, что украинцы могут теперь посещать Россию по паспорту с истекшим сроком действия в том числе, поскольку лишены возможности его обновить.