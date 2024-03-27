МИД Киргизии высказался о гибели граждан страны при теракте в «Крокусе» ТАСС: гибель двух гражданок Киргизии в «Крокусе» еще не подтвердилась

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На данный момент генетические экспертизы в отношении двух гражданок Киргизии, которые числятся в предварительном списке погибших МЧС РФ в результате теракта в «Крокус Сити холле», еще не завершены, сообщили ТАСС в киргизском МИД. В министерстве подчеркнули, что поэтому говорить об их гибели еще рано. Сообщение о пропаже женщин, работавших в «Крокусе» в день теракта, поступили на горячую линию посольства 23 марта.

Опубликованный на сайте МЧС России список содержит данные граждан, в том числе, граждан Кыргызской Республики, в отношении которых не завершены генетические экспертизы. Результаты ДНК-исследования не готовы, — говорится в заявлении ведомства.

Пострадавших под завалами после теракта в «Крокус Сити Холле» нет, ранее доложили губернатору Московской области Андрею Воробьеву специалисты, работающие на месте трагедии. Спасательные и поисковые операции завершены. Уже полностью ликвидированы последствия пожара, закончился разбор завалов. Дальнейшие работы будут проводиться с применением инженерной техники.

Всего спасатели разобрали и вывезли свыше 900 кубометров обрушившихся конструкций. К работам привлекались более тысячи человек и свыше 300 единиц техники. Людям пришлось некоторое время вручную резать и разбирать конструкции.