В МГУ рассказали, как Россия может вернуться в советское прошлое Биолог Ильина: полный отказ от пластика вернет Россию в советское прошлое

Фото: Сергей Булкин/News.ru

Полный отказ от пластика вернет Россию в советское прошлое. Такое заявление сделала в интервью РИА Новости сотрудник кафедры общей экологии и гидробиологии Биологического факультета МГУ Олеся Ильина. Она пояснила, что не у всех видов пластиковой упаковки имеется менее опасная альтернатива. Смысле есть лишь в запрете «всего одноразового».

Если мы отказываемся от пластика, из альтернатив у нас — стекло, металл, бумага. Экологический след, допустим, производства бумаги больше, чем пластика. Производство целлюлозы крайне вредно, к тому же мы вырубаем леса. Стекло, металл — это все тоже экологически ударные производства. Кроме того, они более дорогие, — рассказала Ильина.

Она подчеркнула, что при отказе от пластика придется делать тот же объем упаковки из бумаги и стекла, что экономически невозможно.

Мы просто вернемся в советское прошлое, — подчеркнула ученый.

По ее словам, пластиковая упаковка позволяет лучше сохранить продукт, не нарушая санитарные нормы. Отказавшись от пластика, люди проиграют в качестве продукции и, следовательно, в качестве жизни. При этом есть смысл найти альтернативу «всему одноразовому» отметила Ильина. Она также добавила, что решение вопроса пластиковой проблемы возможно при условии отказа от философии перепроизводства и культа потребления.

В конце 2021 года вице-премьер правительства России Виктория Абрамченко объявила, что в России с начала 2023 года намерены ввести запрет на одноразовую посуду и изделия из цветного неперерабатываемого пластика.

В этой связи сервис SuperJob провёл опрос, в ходе которого выяснилось, что 44% россиян однозначно готовы отказаться от использования пластиковой посуды. Ещё 38% отметили, что скорее готовы обойтись без неё, отказаться от использования такой посуды не готовы лишь 4% респондентов. В опросе принимали участие 1,6 тысячи жителей России из разных регионов.