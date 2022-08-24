В МГУ посоветовали не прикасаться к ярким паукам в Подмосковье Эколог из МГУ Марьинский посоветовал не прикасаться к ярким паукам в Подмосковье

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В Подмосковье появились необычные яркие пауки — представители рода Аргиопа Брюнниха, рассказал «Радио 1» сотрудник биофака МГУ Вадим Марьинский. По словам специалиста, несмотря на то что их яд может быть опасен только для аллергиков, к таким паукам лучше не прикасаться. Их укус болезненный и сравним с укусом осы.

Как и большинство пауков, Аргиопа Брюнниха ядовита. Но пугаться не стоит — яд большинства пауков совершенно безвреден. Исключение — аллергики. Если после укуса у вас начинается аллергическая реакция, лучше обратиться к врачу, — предупредил эксперт.

Марьинский также рассказал, как пауки, обитающие в субтропическом поясе, оказались в Подмосковье. По его словам, молодь пауков этого вида способна летать на паутине и успешно перемещаться на сотни километров с воздушными массами.

Их молодь, когда выходит из яиц и немного подрастет, вылезает на травинку или веточку, выпускает из своего брюшка длинную и тонкую паутинную нить, и их просто уносит ветром, — пояснил Марьинский.

Из-за климатических изменений в северных регионах чаще встречаются виды, которые раньше обитали только в южных. Ученый добавил, что такая ситуация наблюдается последние 20 лет.

Арахнолог Еськов ранее объяснил, почему домашние пауки не опасны. По его словам, в России нет опасных пауков. Членистоногие выполняют много полезных функций в доме, поэтому их нельзя убивать, подчеркнул эксперт.