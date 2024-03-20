В метро Петербурга под поезд упал пассажир

Фото: Artem Priakhin/Keystone Press Agency/Global Look Press

Движение на Линии 2 от станции «Парнас» до станции «Петроградская» и от станции «Купчино» до станции «Невский проспект» производилось с увеличенными интервалами из-за падения пассажира под поезд, говорится в официальном Telegram-канале «Метро Петербурга». Отмечается, что в 21:11 он был удален с пути.

«Метро Петербурга» сообщило, с 01:18 движение поездов на Линии 2 осуществляется в обычном режиме, интервалы восстанавливаются. По данным «Фонтанки», на путях оказался мужчина. Очевидцы рассказали изданию, что его пытались реанимировать, но в каком состоянии гражданина унесли на носилках, им неизвестно.

По информации портала 78.ру, под поезд попал 36-летний мужчина. Издание утверждает, что медикам в реанимации его спасти не удалось. Официальных сведений об этом нет.

В конце января стало известно, что пассажир метро в Санкт-Петербурге напал на контролера с электрошокером. Сотрудник метрополитена увидел, как мужчина проскочил через турникет, и пытался остановить безбилетника, но тот применил оружие нелетального действия и скрылся.

Ранее полиция московского метрополитена задержала гражданина, который украл упавший на рельсы телефон одного из пассажиров. Было возбуждено уголовное дело.